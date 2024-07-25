Библиотека нового поколения откроется в Курске к концу августа

В Курске завершается строительство библиотеки нового поколения.







Она будет работать на базе Центральной городской детской библиотеки по улице Карла Либкнехта, 2.За счет средств бюджета города на сумму свыше 13 млн рублей произведен капитальный ремонт внутренних помещений, фасада, частично заменена кровля.В настоящее время ремонтные работы завершены. До конца июля планируется поставка техники, мебели и прочего оборудования.Учреждение будет оснащено оборудованием для маломобильных групп населения — это лестничный подъемник и указатели со шрифтом Брайля.Открытие библиотеки планируется к концу августа.