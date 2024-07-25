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Лента новостей / В регионе

19 сообщений по повреждениям после атаки БПЛА в Единую аварийную диспетчерскую службу

Вечером 24 июля в Курске было зафиксировано падение обломков в результате работы ПВО.


 

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Всего в Единую аварийную диспетчерскую службу поступило 19 сообщений по повреждениям после атаки БПЛА, 15 из них — из Центрального округа. Повреждения получили шесть домовладений частного сектора и один автомобиль.

В 8:00 25 июля частично отсутствовала электроэнергия на улицах Льва Толстого и Рябиновой, 8б, 26в, 9, 26а, 8, 6. На данный момент по улице Льва Толстого — напряжение низкого качества. Ведутся восстановительные работы. По улице Рябиновой одна подстанция отключена, на месте работают специалисты.

На улице Совхозной, 36а и 38а было повреждение на газовой трубе. Аварийная служба АО «Газпром-газораспределения Курск» наложила хомут, утечка ликвидирована.

Две заявки поступили из Железнодорожного округа. Горожане сообщили об обломках. В Сеймском округе повреждено частное домовладение, в ЕДДС Курска в работе находятся две заявки.



 
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