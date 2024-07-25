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Лента новостей / В регионе

В Курске пройдет киноквартирник

31 июля Дирекция по кинопоказу и проведению культурно-массовых мероприятий приглашает курян и гостей региона отметить день рождения проекта «Киноквартирник на Зелёной».

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 Первый показ проекта прошел в 2018 году. За три года его посетили тысячи зрителей.
В программе просмотр комедии «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен», ретро-музыка от диджея YasaY и выступление артистов из ВИА «Со Рок» в качестве эпилога к «старому» кино.

Для гостей мероприятия будет организован буфет в стиле пионерского лагеря. Каждый участник получит в подарок тематическую открытку.
Стоимость билета на мероприятие 150 рублей. Забронировать его можно в группе дирекции во «Вконтакте»: https://vk.com/cultdirect46

 
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