В Курске пройдет киноквартирник
31 июля Дирекция по кинопоказу и проведению культурно-массовых мероприятий приглашает курян и гостей региона отметить день рождения проекта «Киноквартирник на Зелёной».
В программе просмотр комедии «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен», ретро-музыка от диджея YasaY и выступление артистов из ВИА «Со Рок» в качестве эпилога к «старому» кино.
Для гостей мероприятия будет организован буфет в стиле пионерского лагеря. Каждый участник получит в подарок тематическую открытку.
Стоимость билета на мероприятие 150 рублей. Забронировать его можно в группе дирекции во «Вконтакте»: https://vk.com/cultdirect46