В Курске ведётся ремонт дороги на улице Парк Солянка

На улице ремонтируют два участка.

На первом основные виды работ завершены. На объекте провели замещение из щебеночно-песочного слоя, уложили выравнивающий и верхний слои асфальтобетонного покрытия. Также дорожникам предстоит установить элементы обустройства.Второй участок — от улицы Парк Солянка по улице Гагарина протяжённостью более 3 км. Здесь ещё ведутся дорожные работы. Специалисты выполнили фрезерование и устройство выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия, после чего приступили к устройству верхнего слоя.Затем подрядная организация укрепит обочины, восстановит покрытие на съездах, заездных карманах и остановочных площадках. Завершающим этапом на ремонтируемом участке станет нанесение дорожной разметки.