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В Курске ведётся ремонт дороги на улице Парк Солянка

На улице ремонтируют два участка. 

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На первом основные виды работ завершены. На объекте провели замещение из щебеночно-песочного слоя, уложили выравнивающий и верхний слои асфальтобетонного покрытия. Также дорожникам предстоит установить элементы обустройства.

Второй участок — от улицы Парк Солянка по улице Гагарина протяжённостью более 3 км. Здесь ещё ведутся дорожные работы. Специалисты выполнили фрезерование и устройство выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия, после чего приступили к устройству верхнего слоя.

Затем подрядная организация укрепит обочины, восстановит покрытие на съездах, заездных карманах и остановочных площадках. Завершающим этапом на ремонтируемом участке станет нанесение дорожной разметки.

 
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