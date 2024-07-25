В Курске ведётся ремонт дороги на улице Парк Солянка
На улице ремонтируют два участка.
Второй участок — от улицы Парк Солянка по улице Гагарина протяжённостью более 3 км. Здесь ещё ведутся дорожные работы. Специалисты выполнили фрезерование и устройство выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия, после чего приступили к устройству верхнего слоя.
Затем подрядная организация укрепит обочины, восстановит покрытие на съездах, заездных карманах и остановочных площадках. Завершающим этапом на ремонтируемом участке станет нанесение дорожной разметки.