Курская группа волонтёров посетила военнослужащих из Ивановской области

Волонтерская группа «Патриоты из Курска», во главе с её руководителем Сергеем Фроловым, посетила военную часть парашютно-десантного полка в городе Иваново.

Отметим, что многие бойцы этого подразделения выполняют боевые задачи по охране рубежей государства в нашем регионе. Участники добровольческого объединения регулярно оказывают ребятам всяческую, в том числе гуманитарную, помощь для обеспечения солдатского быта.Визит курян к военным был приурочен к грядущему празднованию Дня ВДВ.Мероприятие продолжил праздничный концерт, в начале которого, отдельных участников группы «Патриоты из Курска» наградили за активное содействие в оказании помощи нашим военным.Завершился праздничный концерт общим исполнением своеобразного гимна группы, песни, которая так и называется – «Патриоты из Курска».