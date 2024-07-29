Курская группа волонтёров посетила военнослужащих из Ивановской области
Волонтерская группа «Патриоты из Курска», во главе с её руководителем Сергеем Фроловым, посетила военную часть парашютно-десантного полка в городе Иваново.
Визит курян к военным был приурочен к грядущему празднованию Дня ВДВ.
«Мы отправились в город Иваново, именно в этот полк, чтобы дать благотворительный концерт, приуроченный к празднику, и почествовать на День ВДВ. Выступят: Анна Шумакова, участник нашей группы и студия «Браво». Также выступят с Тазовского сельсовета Гончаров Сергей и Воронин Александр. Другие участники группы «Патриоты из Курска» - Пузанова Анна и Матвей Нефёдов»- рассказал руководитель группы «патриоты из Курска» Сергей Фролов.
Мероприятие продолжил праздничный концерт, в начале которого, отдельных участников группы «Патриоты из Курска» наградили за активное содействие в оказании помощи нашим военным.
Завершился праздничный концерт общим исполнением своеобразного гимна группы, песни, которая так и называется – «Патриоты из Курска».
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