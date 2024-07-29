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Лента новостей / В регионе

Проведено заседание областного штаба по подготовке к отопительному сезону 2024-2025 годов

По уточненным данным, капремонту и реконструкции в этом году в регионе подлежит 36,7 км тепловых сетей. 

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На сегодняшний день обновили 13,9 км теплосетей.

Созданы запасы резервного топлива: 11,144 тыс. тонн топочного мазута. Продолжаются проверка и ремонт котельного оборудования, объектов водопроводно-канализационного хозяйства, электро- и газоснабжения.

На совещании обсудили ход подготовки к зиме соцобъектов, учреждений образования и здравоохранения, жилого фонда.

По данным Государственной жилищной инспекции Курской области, акты готовности на сегодняшний день получены на 800 домов из 3 623, имеющих центральное теплоснабжение. Касторенский и Медвенский районы первыми завершили подготовку внутридомовых систем теплоснабжения, высокие темпы в Рыльском районе и Обояни.

Все работы по внутридомовым системам теплоснабжения должны быть завершены не позднее 15 сентября.
В случае нарушения установленного срока подготовки в отношении юридических лиц будут составлены протоколы об административном правонарушении, им грозят штрафы от 250 до 350 тысяч рублей, для ТСЖ, ЖСК - от 40 до 50 тысяч рублей.
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