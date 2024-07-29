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В Железнодорожном округе ведётся благоустройство трех общественных территорий

В Курске продолжается реализация проекта «Народный бюджет».
Фото из официальной группы ВК Город Курск

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На улице Республиканской между домами №№ 50Е и 50Ж благоустраивается территория с установкой детской и спортивной площадок с резиновым покрытием. Здесь предусмотрено устройство покрытия из асфальта для дорожек и тротуаров, а также создание зоны отдыха.

Строительство детско-спортивной площадки ведётся в районе дома № 2 по улице Герцена. На общественной территории появятся лавочки, урны, спортивный и игровой комплексы с резиновым покрытием, качели и карусели.

В районе домов №№ 51, 51А, 51Б по улице Союзной в рамках контракта будут разбиты дорожки и тротуары из асфальта, установлены металлические ограждения и посеяны партерные газоны.

 Для реализации проектов в рамках региональной программы «Народный бюджет» 60% от необходимой суммы выделяется из областного бюджета, 38% — из местного, оставшиеся 2% организации и жители должны внести самостоятельно. Общая стоимость проекта не может быть больше 4 млн рублей.
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