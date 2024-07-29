В Центральном округе приостановят подачу горячей воды

В Центральном округе пройдут гидравлические испытания тепловых сетей, подключенных от ТЭЦ-4.

В ходе испытаний специалисты проверят сети на прочность и плотность.На время проведения испытаний, с 30 июля по 12 августа, будет приостановлена подача горячей воды в ряде домов Центрального округа. Отключения затронут участок от улицы Красной Армии до Московской площади.Получить подробную информацию о проведении гидравлических испытаний и отключениях горячей воды жители могут в диспетчерской службе филиала по телефонам: 39-48-68, 39-48-39.