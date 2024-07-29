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Куряне смогут наблюдать пик метеорного потока Южные дельта-Аквариды

Жители Курска и области смогут наблюдать пик метеорного потока Южные дельта-Аквариды в конце июля - начале августа. 
Фото с официальной сайта "Телекомпания "ТАКТ"

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Звездопад наблюдать лучше всего за городом, вдали от источников яркого света.

Южные дельта-Аквариды являются своеобразным "предвестником" более яркого и интенсивного метеорного потока – Персеид. Пик активности Персеид ожидается в ночь с 12 на 13 августа. В это время количество метеоров может достигать 100 в час.

 
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