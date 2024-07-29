Куряне смогут наблюдать пик метеорного потока Южные дельта-Аквариды

Жители Курска и области смогут наблюдать пик метеорного потока Южные дельта-Аквариды в конце июля - начале августа.

Астрономы прогнозируют максимальную активность звездопада в ночь с 29 на 30 июля, когда в час можно будет увидеть до 20 метеоров.Наблюдать его можно всю ночь над южным горизонтомЗвездопад наблюдать лучше всего за городом, вдали от источников яркого света.Южные дельта-Аквариды являются своеобразным "предвестником" более яркого и интенсивного метеорного потока – Персеид. Пик активности Персеид ожидается в ночь с 12 на 13 августа. В это время количество метеоров может достигать 100 в час.