Куряне смогут наблюдать пик метеорного потока Южные дельта-Аквариды
Жители Курска и области смогут наблюдать пик метеорного потока Южные дельта-Аквариды в конце июля - начале августа.
Фото с официальной сайта "Телекомпания "ТАКТ"
Наблюдать его можно всю ночь над южным горизонтом
Звездопад наблюдать лучше всего за городом, вдали от источников яркого света.
Южные дельта-Аквариды являются своеобразным "предвестником" более яркого и интенсивного метеорного потока – Персеид. Пик активности Персеид ожидается в ночь с 12 на 13 августа. В это время количество метеоров может достигать 100 в час.