В Курской области завершается уборка зерновых и зернобобовых культур
На сегодняшний день обмолочено более 489 тыс. га, или 69% площадей.
Фото из официальной группы ВК Курская область
В четырех районах: Беловском, Тимском, Медвенском и Пристенском – уборка зерновых культур завершена. Первыми в этом году ее завершили в Беловском районе.
В регионе убрали озимую рожь. В хозяйствах области близится к завершению уборка озимой пшеницы, гороха, ярового ячменя, озимого рапса. Активно ведется уборка яровой пшеницы, овса и других культур.