В Курской области завершается уборка зерновых и зернобобовых культур

На сегодняшний день обмолочено более 489 тыс. га, или 69% площадей.

В целом намолочено более 2 млн тонн зерна. По урожайности лидирует хозяйство Глушковского района – 64 центнера с гектара.В четырех районах: Беловском, Тимском, Медвенском и Пристенском – уборка зерновых культур завершена. Первыми в этом году ее завершили в Беловском районе.В регионе убрали озимую рожь. В хозяйствах области близится к завершению уборка озимой пшеницы, гороха, ярового ячменя, озимого рапса. Активно ведется уборка яровой пшеницы, овса и других культур.