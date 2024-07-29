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Лента новостей / В регионе

В Курской области завершается уборка зерновых и зернобобовых культур

 На сегодняшний день обмолочено более 489 тыс. га, или 69% площадей. 
Фото из официальной группы ВК Курская область

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В целом намолочено более 2 млн тонн зерна. По урожайности лидирует хозяйство Глушковского района – 64 центнера с гектара.

В четырех районах: Беловском, Тимском, Медвенском и Пристенском – уборка зерновых культур завершена. Первыми в этом году ее завершили в Беловском районе.

  В регионе убрали озимую рожь. В хозяйствах области близится к завершению уборка озимой пшеницы, гороха, ярового ячменя, озимого рапса. Активно ведется уборка яровой пшеницы, овса и других культур.
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