В Горшеченском районе создан новый памятник природы

Особо охраняемая природная территория «Урочище Шатилов лог» расположена в Горшеченском районе вблизи участка Баркаловка Центрально-Черноземного государственного природного биосферного заповедника имени профессора В.В. Алехина.

Она состоит из единого участка площадью более 64 га. Утверждены ее месторасположение, паспорт и границы. Цель создания – охрана уникального комплекса лесной опушечной, степной и меловой растительности, занимающего значительную площадь и являющегося местом обитания редких видов флоры и фауны Курской области.К настоящему моменту на территории урочища отмечено 222 вида сосудистых растений, 34 из которых внесены в Красную книгу Курской области, в том числе 4 — волчеягодник боровой, ковыль перистый, ковыль красивейший, ирис (касатик) безлистный – в Красную книгу России. Одна из трех известных популяций ковыля красноватого здесь находится на северной границе своего ареала. В урочище Шатилов лог произрастает единственная на правобережье реки Апочка популяция волчеягодника борового.На территории памятника природы встречается 77 видов животных, что свидетельствует о богатом биоразнообразии. Среди них два редких вида беспозвоночных — голубянка дафнис и шмель глинистый, внесенные в Красную книгу Курской области. Также отмечен редкий вид позвоночных животных, внесенный в Красную книгу России, это курганник - пернатый хищник степей.Памятник природы имеет научное, учебное и эстетическое значение.