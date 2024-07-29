Курские школьники имеют право на льготный проезд в общественном транспорте города

Учащиеся получают проездные один раз в 3 года и продлевают ежегодно в месяц приобретения.

Оформление или продление транспортной карты школьника осуществляет Информационный центр «Регион-Курск». Использование льготного билета бесплатное, а количество поездок не ограничено.Оформить и продлить транспортную карту учащегося можно самостоятельно или через учебное учреждение. В первом случае потребуются свидетельство о рождении ребенка и справка из школы.Продлить транспортную карту учащегося можно в любой рабочий день по истечении 11 месяцев с начала активации. Если карта была активирована в сентябре прошлого года, оформить продление можно уже в течение августа.