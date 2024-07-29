https://clck.ru/3CBkVv и график выездного приема https://clck.ru/3CBjwG.На официальном сайте Губернатора и Правительства Курской области размещены график приема граждан руководителями в августе 2024 года
Личный прием ведется по предварительной записи по телефонам +7 (4712) 400-200 (доб. 1199, 1200, 1201), +7 (4712) 70-11-71. Письменные обращения можно направить по факсу +7 (4712) 70-11-59. Кроме того, на официальном сайте работает онлайн-сервис «Обращения граждан» https://og.rkursk.ru/send.
График приема граждан должностными лицами исполнительных органов Курской области в августе
Продолжается личный прием граждан должностными лицами исполнительных органов Курской области.
Фото с официальной сайта Курская область