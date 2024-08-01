В Курске обсудили безопасность детей в период летних каникул

Большинство вопросов касались безопасности юных курян.





Особенно актуальным остается вопрос о мерах по обеспечению безопасности детей и недопущению их гибели в период летней оздоровительной кампании.Специалисты регулярно проводят проверки. Внимание обращают прежде всего на работоспособность систем пожарной автоматики и оповещения, их удаленного мониторинга, состояние эвакуационных путей, противопожарного водоснабжения, первичных средств пожаротушения, исправность электрооборудования, а также на обучение мерам пожарной безопасности должностных лиц.При работе оперативных групп на водоемах основное внимание обращают на исключение случаев нахождения детей без сопровождения взрослых, а также на недопущение распития спиртных напитков.Проведено более 60 рейдов по пляжам и водоемам. В отношении родителей сотрудниками правоохранительных органов составлен 51 протокол об административных правонарушениях.