В Курске обсудили безопасность детей в период летних каникул
Большинство вопросов касались безопасности юных курян.
Специалисты регулярно проводят проверки. Внимание обращают прежде всего на работоспособность систем пожарной автоматики и оповещения, их удаленного мониторинга, состояние эвакуационных путей, противопожарного водоснабжения, первичных средств пожаротушения, исправность электрооборудования, а также на обучение мерам пожарной безопасности должностных лиц.
При работе оперативных групп на водоемах основное внимание обращают на исключение случаев нахождения детей без сопровождения взрослых, а также на недопущение распития спиртных напитков.
Проведено более 60 рейдов по пляжам и водоемам. В отношении родителей сотрудниками правоохранительных органов составлен 51 протокол об административных правонарушениях.