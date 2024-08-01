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Курский Мэр предложил жителям навести порядок в бомбоубежищах самостоятельно

Мэр Курска Игорь Куцак призвал горожан выйти на субботники и привести в порядок бомбоубежища. 

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С таким заявлением он выступил во время прямого эфира в соцсети «ВКонтакте». Вопрос о состоянии укрытий подняла одна из жительниц города. Она пожаловалась мэру на неудовлетворительное состояние подвалов.

"В Курске неспокойно, каждый день объявляют режим опасность. У нас на Заводской укрытия и подвалы находятся в неудовлетворительном состоянии. Что делать в случае опасности? Как заставить управляющую компанию работать?" - написала курянка.

Игорь Куцак ответил, что в городе порядка 2500 объектов укрытий и углублений, которые можно использовать для этих целей. В следствии, это большая работа по приведению в надлежащее состояние мест для того, чтобы там было безопасно и достаточно удобно находиться.

«В приницпе и целом если у них сложилась такая ситуация, что управляющая компания не справляется со своими обязанностями, напоминаю они могут сменить управляющую компанию, либо в том числе, уважаемые жители, никто не отменял проведение субботников. Можно своими силами навести порядок, если ваша управляющая компания не справляется», — подчеркнул мэр.
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