Курский Мэр предложил жителям навести порядок в бомбоубежищах самостоятельно

Мэр Курска Игорь Куцак призвал горожан выйти на субботники и привести в порядок бомбоубежища.

С таким заявлением он выступил во время прямого эфира в соцсети «ВКонтакте». Вопрос о состоянии укрытий подняла одна из жительниц города. Она пожаловалась мэру на неудовлетворительное состояние подвалов."В Курске неспокойно, каждый день объявляют режим опасность. У нас на Заводской укрытия и подвалы находятся в неудовлетворительном состоянии. Что делать в случае опасности? Как заставить управляющую компанию работать?" - написала курянка.Игорь Куцак ответил, что в городе порядка 2500 объектов укрытий и углублений, которые можно использовать для этих целей. В следствии, это большая работа по приведению в надлежащее состояние мест для того, чтобы там было безопасно и достаточно удобно находиться.«В приницпе и целом если у них сложилась такая ситуация, что управляющая компания не справляется со своими обязанностями, напоминаю они могут сменить управляющую компанию, либо в том числе, уважаемые жители, никто не отменял проведение субботников. Можно своими силами навести порядок, если ваша управляющая компания не справляется», — подчеркнул мэр.