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Подборка полезных сервисов

Комитет соцзащиты города Курска подготовил для всех семей с детьми подборку полезных сервисов.

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Для жизни:
— Регистрация рождения: clck.ru/3BQR4n
— Установление отцовства: clck.ru/3BX5BC
— Регистрация по месту жительства: clck.ru/3BX5CS
— Временная регистрация: clck.ru/3BE8Fz
— Получение ИНН: clck.ru/3BX5GU

Для здоровья:
— Цифровой полис ОМС: clck.ru/3BX5T5
— Прикрепление к поликлинике: clck.ru/3BX5WK
— Запись к врачу: clck.ru/3BX5b8
— Вызов врача на дом: clck.ru/3BX5co

Для воспитания и учёбы:
— Запись в детский сад: clck.ru/3BX5qZ
— Запись в 1 класс: clck.ru/3BX5vj
— Запись на кружки и секции: clck.ru/3BX5yp
— Запись в 10 класс: clck.ru/3BCz5y
— Поступление в колледж: clck.ru/3BUb4D
— Поступление в вуз: clck.ru/3BKWi6
— Пушкинская карта: clck.ru/3BX6Cs

Для выплат:
— Распоряжение маткапиталом: clck.ru/3BVSFW
— Выплата многодетным на ипотеку: clck.ru/3BX6KU
— Единое пособие до 17 лет: clck.ru/3BX6Mm
— Пособие до 1,5 лет неработающим: clck.ru/3BX6SY
— Выплата из маткапитала до 3 лет: clck.ru/3BX6Za
— Соцконтракт: clck.ru/3BFRehсеc

 
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