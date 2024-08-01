Законы, вступающие в силу в августе

- Получить данные о выполнении всех запросов о предоставлении государственных (муниципальных) услуг и результатах оказания различных мер соцдоддержки можно будет онлайн. Эта информация будет отражена в личном кабинете на «Госуслугах»- Уставом муниципального образования в соответствии с законом субъекта РФ может быть предусмотрено право представительного органа такого образования принимать участие в формировании местной администрации, утверждать или согласовывать заместителей ее главы, руководителей отраслевых или территориальных органов- Имущество, которое не продано в ходе торгов, смогут использовать в качестве отступного для погашения требований кредитора при банкротстве кредитных организаций. В список лиц, требования которых могут быть погашены отступными, включены кредиторы первой очереди- К вопросам местного значения отнесены те, что связаны с ведением похозяйственных книг для учета личных подсобных хозяйств. Ранее эта норма была прописана в законе «О личном подсобном хозяйстве», но не в законе «Об общих принципах организации местного самоуправления»- Субъекты естественной монополии в сфере транспортировки газа, нефти и нефтепродуктов, выполняющим работы по строительству, реконструкции и капремонту магистральных трубопроводов, предоставят право пользования участниками недр местного значения для разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых без проведения аукциона- Суд будет назначать экспертизу после внесения стороной дела оплаты на его депозитный счет. Эти средства выплатят эксперту после судебного заседания, на котором исследовалось его заключение. Изменения гарантируют право судебных экспертов на оплату их труда- Расширяются основания для выдачи антимонопольным органом предупреждений о прекращении действий (бездействия), содержащих признаки нарушений законодательства в сфере гособоронзаказа. Их смогут выдавать в целях урегулирования вопросов ценообразования. Так ответственные лица смогут добровольно устранить нарушения- Кредитные и микрофинансовые организации при совершении действий, направленных на возврат просроченной задолженности, обязаны записывать все текстовые, голосовые и иные сообщения, вести аудиозапись всех случаев непосредственного взаимодействия с должниками и хранить записи и соответствующую документацию не менее трех лет- Если заявление на единую выплату на детей подается по временной прописке или фактическому проживанию , будут проверять, где на самом деле живут заявитель и дети.