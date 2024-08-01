В Курске создадут патриотические граффити на зданиях воинской части

В Курске к началу осени создадут патриотические граффити на зданиях воинской части

Художники приступили к подготовительным работам для создания граффити «Победа сквозь года: Лица Победы». Изображение с тематикой Курской битвы и СВО создадут на стенах и заборе воинской части в центре города.Грант реализует Курское областное отделение Союза журналистов России. НКО победила в конкурсе на предоставление грантов губернатора Курской области и получила на реализацию проекта порядка 600 тысяч рублей.Проект «Победа сквозь года: Лица Победы» — это граффити с портретами символических героев Курской битвы и картой стратегических операций Красной армии на Курской дуге. Рисунки также украсят флаги и слоганы. Сейчас идут работы по подготовке поверхностей к нанесению граффити.Проект реализуется при поддержке туристско-информационного центра Курской области, регионального министерства приоритетных проектов развития территорий и туризма и военных.Новый объект планируют открыть в начале осени.