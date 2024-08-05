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Юные куряне участвуют в «Университетских сменах»

Активисты Движения Первых Курска принимают участие в мероприятиях, которые проходят в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого и в Тамбовском государственном университете имени Г.Р. Державина.


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Это профориентационный проект, где свыше 100 вузов различной направленности показывают ребятам свои возможности для получения качественного высшего образования в России.

В Санкт-Петербург поехали Анна Чевычелова из школы № 61 и Екатерина Проскурина из школы № 30. В Тамбове сейчас находятся ученицы школы № 10 Анастасия Красникова и Анна Корнеева , а также Любовь Тренина из школы № 51.

 Для ребят проводят различные мастер-классы, знакомят с современными технологиями, а также реальной научной, образовательной и студенческой жизнью вузов.
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