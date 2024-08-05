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На улице Станционной отремонтируют дорогу под мостом

Ранее в социальных сетях жители города неоднократно жаловались на состояние дорожного полотна в тоннеле путепровода между улицами Чайковского и 2-й Новоселовкой, а также под железнодорожным мостом на улице Станционной.
Фото с официальной сайта "Телекомпания "ТАКТ"

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