На улице Станционной отремонтируют дорогу под мостом
Ранее в социальных сетях жители города неоднократно жаловались на состояние дорожного полотна в тоннеле путепровода между улицами Чайковского и 2-й Новоселовкой, а также под железнодорожным мостом на улице Станционной.
Фото с официальной сайта "Телекомпания "ТАКТ"
Ремонт тоннеля путепровода профинансируют из регионального бюджета и завершат уже на этой неделе. Работы на участке дороги под железнодорожным мостом на улице Станционной продлятся дольше и завершатся к 23 августа.