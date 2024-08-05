В Курске обломки беспилотников повредили автомобили и жилые здания

Обломки беспилотников Вооруженных сил Украины упали на нескольких улицах Курска, однако значительных повреждений зданий и сооружений нет.

Об этом, описывая повреждения, написал мэр российского города Игорь Куцак в Telegram-канале.«На территории поликлиники на улице Дзержинского обнаружены небольшие посторонние предметы. Администрация учреждения здравоохранения сообщила о случившемся в службу 112», — написал градоначальник.Обломки дронов также повредили автомобиль, который находился на улице Павлуновского. Части беспилотников нашли на улицах Чехова и Щемиловка, сообщил Куцак, добавив, что власти отрабатывают заявки местных жителей о возможном повреждении их имущества.Администрация города окажет жителям всю необходимую помощь, заверил глава КурскаТак же сегодня ночью был обстрелян город Суджа. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что при обстреле пострадали пять человек. Среди них — трое детей. Смирнов также опубликовал фото с шестью поврежденными многоэтажными и частными домами. Всего над областью за ночь сбили 26 беспилотников.Согласно его сообщению, пострадавшие доставлены в Суджанскую районную больницу. «Сильно повреждены несколько жилых домов. Подомовой обход будет проведен, когда позволит обстановка»,— написал врио губернатора в Telegram.