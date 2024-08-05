Железнодорожному округу возобновили подачу горячей воды

Сотрудники компании «Квадра» возобновили подачу горячей воды в Железнодорожном округе после включения в работу котельных 113 квартала и ООО «ТГК».

Первая - вышла из планового ремонта 5 августа, в контуре второй - заполнение сетей теплоносителем началось ночью 6 августа.Непосредственное подключение зданий (а это более 200 жилых домов и свыше 30 социальных объектов) к центральной системе горячего водоснабжения осуществляют жилищно-эксплуатационные организации.За время остановки котельных специалисты провели в жилом районе контрольные гидравлические испытания теплосетей, в ходе которых выявили и устранили 10 повреждений.Этими работами компания завершила подготовку Железнодорожного округа к отопительному сезону.