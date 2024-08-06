Индексация пенсий работающих жителей Курской области возобновится с 2025 года

Согласно поправкам, принятым в федеральный закон о страховых пенсиях, ежегодная индексация пенсий будет проходить по единым правилам как для работающих, так и для неработающих курян.

Индексации подлежат все виды страховых пенсий, в том числе пенсии по потере кормильца и по инвалидности.Напомним, что с 2016 года пенсии работающим пенсионерам не индексируются. Однако расчеты индексации производятся и учитываются на лицевом счете пенсионера. Согласно утвержденному механизму, с 2025 года индексацию будут применять не к выплачиваемой пенсии, а к ее более высокому размеру, который включает пропущенные индексации.Индексация пенсий работающих пенсионеров будет осуществляться Отделением СФР по Курской области в беззаявительном порядке.