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Индексация пенсий работающих жителей Курской области возобновится с 2025 года

Согласно поправкам, принятым в федеральный закон о страховых пенсиях, ежегодная индексация пенсий будет проходить по единым правилам как для работающих, так и для неработающих курян. 

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Индексации подлежат все виды страховых пенсий, в том числе пенсии по потере кормильца и по инвалидности.

Напомним, что с 2016 года пенсии работающим пенсионерам не индексируются. Однако расчеты индексации производятся и учитываются на лицевом счете пенсионера. Согласно утвержденному механизму, с 2025 года индексацию будут применять не к выплачиваемой пенсии, а к ее более высокому размеру, который включает пропущенные индексации.

Индексация пенсий работающих пенсионеров будет осуществляться Отделением СФР по Курской области в беззаявительном порядке.

 
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