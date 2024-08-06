Ограничение движения

На трех участках Курска с 7 августа будет перекрыто движение.

7 августа с 9:00 до 15:00 движение транспорта будет прекращено на участке от дома № 76 по улице Малых до пересечения с улицей Стрелецкая Набережная. Запрет установлен на период проведения сноса аварийных деревьев по улице Малых.С 7:00 7 августа до 18:00 21 августа движение от дома № 26 по улице Кати Зеленко будет прекращено. Запрет установлен на период проведения второго этапа строительно-монтажных работ при реконструкции магистральной тепловой сети специалистами «Квадры».С 9:00 7 августа до 18:00 21 августа движение будет прекращено в районе дома № 15 по переулку 1-й Раздельный. Запрет установлен на период проведения работ по строительству сети водоснабжения.