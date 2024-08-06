Ограничение движения
На трех участках Курска с 7 августа будет перекрыто движение.
С 7:00 7 августа до 18:00 21 августа движение от дома № 26 по улице Кати Зеленко будет прекращено. Запрет установлен на период проведения второго этапа строительно-монтажных работ при реконструкции магистральной тепловой сети специалистами «Квадры».
С 9:00 7 августа до 18:00 21 августа движение будет прекращено в районе дома № 15 по переулку 1-й Раздельный. Запрет установлен на период проведения работ по строительству сети водоснабжения.