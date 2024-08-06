В Курской области введён режим чрезвычайной ситуации
В Курской области распоряжением врио губернатора Алексея Смирнова введён режим чрезвычайной ситуации регионального характера для ликвидации последствий захода на территорию региона вражеских сил.
Кроме того, в случае необходимости региональные власти могут принимать дополнительные меры. В том числе может быть ограничен доступ людей и транспортных средств на определённые территории, возможна приостановка деятельности организаций.
Если требует обстановка, органы государственной власти обеспечивают проведение эвакуационных мероприятий; граждане в этом случае обязаны эвакуироваться с территории, на которой существует угроза. Дополнительно могут быть разработаны и установлены правила поведения, обязательные для исполнения гражданами.