В Курской области введён режим чрезвычайной ситуации

В Курской области распоряжением врио губернатора Алексея Смирнова введён режим чрезвычайной ситуации регионального характера для ликвидации последствий захода на территорию региона вражеских сил.





Действие такого режима даёт законные основания оперативно привлекать все необходимые силы и средства, расположенные на территории региона или муниципального образования, для оперативной ликвидации последствий.Кроме того, в случае необходимости региональные власти могут принимать дополнительные меры. В том числе может быть ограничен доступ людей и транспортных средств на определённые территории, возможна приостановка деятельности организаций.Если требует обстановка, органы государственной власти обеспечивают проведение эвакуационных мероприятий; граждане в этом случае обязаны эвакуироваться с территории, на которой существует угроза. Дополнительно могут быть разработаны и установлены правила поведения, обязательные для исполнения гражданами.