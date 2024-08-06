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Лента новостей / В регионе

Список важных телефонов, которые могут помочь гражданам

Список важных телефонов, которые могут помочь гражданам

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112 —номер экстренных служб, где можно получить всю информацию о ситуации в приграничных районах, в том числе по вопросам переселения.

+7 (4712) 72-30-03 — горячая линия по вопросам переселения в пункты временного размещения.

+7 (982) 331-49-56 — вопросами размещения пострадавших занимается также областной гуманитарный центр помощи в Курске — ММО «Социальный навигатор», адрес: г. Курск, Силикатный проезд, д. 12а.

+7 (995) 268-36-41 — Курское отделение Российского Красного Креста, (https://vk.com/redcross_46). Специалисты РКК выдают наборы продуктов и гигиены и оказывают психологическую помощь.

Помощь жителям приграничных районов принимают:

— на базе Аварийно-спасательной службы Курской области по адресу г. Курск, ул. 50 лет Октября, д. 177;

 — в Курском отделении Красного Креста по адресу г. Курск, ул. Радищева, д. 87/7.
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