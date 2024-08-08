https://www.pochta.ru/claim.Также жители Курской области, временно уехавшие из приграничных районов в связи со сложной оперативной обстановкой, по вопросам выплаты пенсий и пособий могут обращаться в АО «Почта России» по выделенному телефонному номеру 8 (920) 261- 41- 66 ежедневно с 08:30 до 20:00, а также по номеру единого контакт-центра 8 (800) 100-00-00. Кроме того, можно оставить обращение на сайте «Почты России» по ссылке
Обратиться за выплатой пенсий и пособий можно в центральное отделение почтовой связи по адресу Красная площадь, д. 8 с понедельника по пятницу с 08:00 до 21:00, в субботу и воскресенье с 09:00 до 18:00.
Если у пенсионера нет возможности посетить указанное отделение, то он может обратиться в любое почтовое отделение на территории региона для организации выплаты. Для получения выплаты обязательно иметь при себе паспорт.
Уточнить актуальный график работы и местоположение ближайшего отделения почтовой связи можно на сайте https://www.pochta.ru/, в мобильном приложении, по выделенному телефонному номеру 8 (920) 261- 41- 66, а также по телефонному номеру единого контакт-центра 8 (800) 100-00-00.
Помощь гражданам из приграничных районов
Граждане приграничных районов Курской области, которые самостоятельно покинули место проживания и прибыли в Курск, могут обращаться за информацией и помощью по указанным адресам.