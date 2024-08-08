Помощь для жителей Курска на Госуслугах
Помощь для жителей Курской области доступна на Госуслугах.
На какие выплаты можно рассчитывать
⚫️выплата пострадавшим при ЧС
⚫️выплата при утрате имущества
⚫️выплата за вред здоровью
⚫️выплата членам семьи погибшего при ЧС
Какую ещё помощь можно получить
⚫️ государственный жилищный сертификат — для подачи заявления нужно обратиться в местную администрацию
Куда можно обратиться за помощью
➖ горячая линия по вопросам переселения в пункты временного размещения: +7-4712-72-30-03
➖ горячая линия по вопросам выплаты пенсий: 8-800-200-09-79
➖ по вопросам выплат и гуманитарной помощи нужно обращаться в администрации населённых пунктов, где вы размещаетесь. Телефон для Курска: +7-4712-35-63-16
➖ областной гуманитарный центр помощи в Курске: +7-982-331-49-56
➖ курское отделение Российского Красного Креста: +7-995-268-36-41
➖ по вопросам передачи вещей на базу аварийно-спасательной службы Курской области: +7-4712-52-65-74, +7-4712-52-65-76
➖ штаб #МЫВМЕСТЕ по Курской области: +7-905-158-58-37
➖ горячая линия психологической помощи: 8-800-250-18-59
➖ телефон экстренных служб: 112