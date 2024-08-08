Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Помощь для жителей Курска на Госуслугах

Помощь для жителей Курской области доступна на Госуслугах.


 

Читайте также

Жители Курской области, пострадавшие в ходе чрезвычайной ситуации (ЧС), могут оформить меры поддержки на Госуслугах.

На какие выплаты можно рассчитывать
 ⚫️выплата пострадавшим при ЧС
 ⚫️выплата при утрате имущества
 ⚫️выплата за вред здоровью
 ⚫️выплата членам семьи погибшего при ЧС

Какую ещё помощь можно получить
 ⚫️ государственный жилищный сертификат — для подачи заявления нужно обратиться в местную администрацию

Куда можно обратиться за помощью
 ➖ горячая линия по вопросам переселения в пункты временного размещения: +7-4712-72-30-03
 ➖ горячая линия по вопросам выплаты пенсий: 8-800-200-09-79
 ➖ по вопросам выплат и гуманитарной помощи нужно обращаться в администрации населённых пунктов, где вы размещаетесь. Телефон для Курска: +7-4712-35-63-16
 ➖ областной гуманитарный центр помощи в Курске: +7-982-331-49-56
 ➖ курское отделение Российского Красного Креста: +7-995-268-36-41
 ➖ по вопросам передачи вещей на базу аварийно-спасательной службы Курской области: +7-4712-52-65-74, +7-4712-52-65-76
 ➖ штаб #МЫВМЕСТЕ по Курской области: +7-905-158-58-37
 ➖ горячая линия психологической помощи: 8-800-250-18-59
 ➖ телефон экстренных служб: 112
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Курян просят не снимать работу ПВО

Помощь гражданам из приграничных районов

Список важных телефонов, которые могут помочь гражданам

В Курской области введён режим чрезвычайной ситуации

Пенсионеры, уехавшие из приграничных районов, смогут получить пенсии в Курске