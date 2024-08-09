В восьми регионах Курской области приостановили начисления платы за коммунальные услуги

В связи с введением на территории Курской области режима контртеррористической операции оперативным штабом принято решение о приостановке с августа текущего года

Это решение распространяется на Суджанский, Беловский, Кореневский, Рыльский, Хомутовский, Глушковский, Большесолдатский и Льговский районы. Речь в том числе идёт о городе Льгове, который является отдельным муниципальным образованием, в то время как все остальные райцентры входят в состав администраций районов.Также снабжающие организации и управляющие компании должны предоставить рассрочку для потребителей коммунальных услуг на погашение задолженности за прошлый месяц, а жители указанных районов освобождены от начисления пеней за неоплату коммунальных услуг.Кроме того, сроки поверки приборов учета будут продлены, а меры ответственности за несанкционированное вмешательство в работу приборов учета коммунальных услуг применяться не будут.