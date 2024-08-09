Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

В восьми регионах Курской области приостановили начисления платы за коммунальные услуги

В связи с введением на территории Курской области режима контртеррористической операции оперативным штабом принято решение о приостановке с августа текущего года 

Читайте также

Это решение распространяется на Суджанский, Беловский, Кореневский, Рыльский, Хомутовский, Глушковский, Большесолдатский и Льговский районы. Речь в том числе идёт о городе Льгове, который является отдельным муниципальным образованием, в то время как все остальные райцентры входят в состав администраций районов.

Также снабжающие организации и управляющие компании должны предоставить рассрочку для потребителей коммунальных услуг на погашение задолженности за прошлый месяц, а жители указанных районов освобождены от начисления пеней за неоплату коммунальных услуг.

Кроме того, сроки поверки приборов учета будут продлены, а меры ответственности за несанкционированное вмешательство в работу приборов учета коммунальных услуг применяться не будут.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Принято решение об эвакуации жителей Беловского района

Идентифицировали тип ракеты от которых пострадал жилой дом в Курске

Курян просят не снимать работу ПВО

Курян просят не снимать работу ПВО

Помощь для жителей Курска на Госуслугах