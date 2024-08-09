В восьми регионах Курской области приостановили начисления платы за коммунальные услуги
В связи с введением на территории Курской области режима контртеррористической операции оперативным штабом принято решение о приостановке с августа текущего года
Также снабжающие организации и управляющие компании должны предоставить рассрочку для потребителей коммунальных услуг на погашение задолженности за прошлый месяц, а жители указанных районов освобождены от начисления пеней за неоплату коммунальных услуг.
Кроме того, сроки поверки приборов учета будут продлены, а меры ответственности за несанкционированное вмешательство в работу приборов учета коммунальных услуг применяться не будут.