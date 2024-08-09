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Лента новостей / В регионе

Идентифицировали тип ракеты от которых пострадал жилой дом в Курске

Позавчера Курск отразил мощную ракетную атаку . 

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К сожалению, в результате падения обломков одной из ракет сильно пострадал многоквартирный дом в Железнодорожном округе, также повреждения получили 7 других многоквартирных домов, здания 2 детских садов и 20 автомобилей.
В оперативных службах заявили, что специалисты идентифицировали тип ракеты, обломки которой упали на жилой дом в Курске, сообщает ТАСС. По данным собеседников издания, это ракета «Точка-У».

«Установлено, что обломки принадлежат ракете тактического комплекса "Точка-У". Судя по серийному номеру, она стояла на боевом дежурстве ВСУ»,— рассказали изданию в оперативных службах.

В результате падения обломков сбитой ракеты на многоквартирный дом в Курске пострадали 15 человек, сообщал врио губернатора региона Алексей Смирнов. Согласно информации пресс-службы минздрава Курской области, из 15 раненых госпитализированы 10 человек.
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