торговых объектов в этих районах.Совместно с Минпромторгом РФ принимаются решения по организации работы
В населенных пунктах, где позволяет оперативная обстановка, продолжают функционировать магазины. В частности, торговые точки во Льгове и Рыльске остаются открытыми для жителей. Региональным правительством налажено взаимодействие с торговыми сетями для бесперебойного снабжения курян товарами первой необходимости.
Также Минпромторг РФ поставил задачу установить дизельные генераторы в случае отключения электроэнергии. Такое решение позволит обеспечить непрерывную работу магазинов и других объектов инфраструктуры, жизненно важных для населения. Кроме того, принято решение об упрощении процедуры маркировки товаров. Это облегчит работу бизнеса в текущих условиях.
11 августа оперативным штабом принято решение о запрете торговли спиртными напитками на территориях Суджанского, Глушковского, Кореневского, Беловского, Рыльского, Обоянского, Большесолдатского и Хомутовского районов, а также во Льговском районе и городе Льгове.
В населенных пунктах продолжают функционировать магазины
Правительство Курской области продолжает держать на контроле ситуацию в муниципальных образованиях, из которых осуществляется временное переселение местных жителей.
Фото из официальной группы ВК Курская область