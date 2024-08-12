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В населенных пунктах продолжают функционировать магазины

Правительство Курской области продолжает держать на контроле ситуацию в муниципальных образованиях, из которых осуществляется временное переселение местных жителей. 
Фото из официальной группы ВК Курская область

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Совместно с Минпромторгом РФ принимаются решения по организации работы торговых объектов в этих районах.

В населенных пунктах, где позволяет оперативная обстановка, продолжают функционировать магазины. В частности, торговые точки во Льгове и Рыльске остаются открытыми для жителей. Региональным правительством налажено взаимодействие с торговыми сетями для бесперебойного снабжения курян товарами первой необходимости.

 Также Минпромторг РФ поставил задачу установить дизельные генераторы в случае отключения электроэнергии. Такое решение позволит обеспечить непрерывную работу магазинов и других объектов инфраструктуры, жизненно важных для населения. Кроме того, принято решение об упрощении процедуры маркировки товаров. Это облегчит работу бизнеса в текущих условиях.

  11 августа оперативным штабом принято решение о запрете торговли спиртными напитками на территориях Суджанского, Глушковского, Кореневского, Беловского, Рыльского, Обоянского, Большесолдатского и Хомутовского районов, а также во Льговском районе и городе Льгове.
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