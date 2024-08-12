Еще одну выплату получат эвакуированные жители приграничья

По решению Президента РФ Владимира Путина предоставляются единовременные выплаты в размере 10 тыс. рублей на человека, а также в рамках действующего статуса ЧС граждане получают еще одну выплату в размере 15 тыс. рублей.

Фото из официальной группы ВК Город Курск