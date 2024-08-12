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Еще одну выплату получат эвакуированные жители приграничья

По решению Президента РФ Владимира Путина предоставляются единовременные выплаты в размере 10 тыс. рублей на человека, а также в рамках действующего статуса ЧС граждане получают еще одну выплату в размере 15 тыс. рублей. 
Фото из официальной группы ВК Город Курск

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Таким образом, общая сумма единовременной материальной помощи составляет 25 тыс. рублей.

Через «Госуслуги» можно подать заявки и на другие предусмотренные при ЧС выплаты (https://t.me/mchs_official/21103) (выплаты при частичной/полной утрате имущества первой необходимости, выплаты при получении вреда здоровью, выплаты родственникам погибших).

Также можно обратиться в комитет социальной защиты Курска — тел. 35-63-16;

Обратиться можно и в офис МФЦ Курской области (ниже ссылки для получения информации о МФЦ в Курске).
https://mfc-kursk.ru/contact/filial-1/
https://mfc-kursk.ru/contact/filial-2/
https://mfc-kursk.ru/contact/filial-3/
https://mfc-kursk.ru/contact/filial-4/
https://mfc-kursk.ru/contact/filial-5/

В администрациях округов города также проходит регистрация прибывших на территорию города жителей приграничных районов для учета их количества, территорий размещения и уточнения проблем (потеря имущества, пропавшие родственники, желание переезда в другой регион). Данная работа необходима для расчета потребностей средств по оказанию необходимой помощи. Для включения в списки можно обратиться в администрации округов.

— для проживающих в Центральном округе — в администрацию Центрального округа (А.Невского, 5)
— для проживающих в Сеймском округе — в администрацию Сеймского округа (ул. Парковая, 1)
 — для проживающих в Железнодорожном округе — в администрацию Железнодорожного округа (ул. Станционная, 15)
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