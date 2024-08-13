Оперативная ситуация в Льговском районе Курской области стабильная

За сутки никаких происшествий не зафиксировано.

Об этом заявил глава района Сергей Коростелев на своей странице во «ВКонтакте».По его словам, сегодня утром оперативный штаб Льговского района провел заседание, в ходе которого было сказано об отсутствии происшествий. В настоящее время в районе функционируют торговые точки, подвоз продуктов питания в дальние села организует местная власть.Вчера мэр Льгова Алексей Клемешов заявил, что обстановка в городе на фоне атак украинских войск на Курскую область является напряженной, но стабильной. По его словам, часть населения, в основном женщины и дети, покинула Льгов, а тем, кто остался, предоставляется помощь.