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Оперативная ситуация в Льговском районе Курской области стабильная

За сутки никаких происшествий не зафиксировано.

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 Об этом заявил глава района Сергей Коростелев на своей странице во «ВКонтакте».

По его словам, сегодня утром оперативный штаб Льговского района провел заседание, в ходе которого было сказано об отсутствии происшествий. В настоящее время в районе функционируют торговые точки, подвоз продуктов питания в дальние села организует местная власть.

Вчера мэр Льгова Алексей Клемешов заявил, что обстановка в городе на фоне атак украинских войск на Курскую область является напряженной, но стабильной. По его словам, часть населения, в основном женщины и дети, покинула Льгов, а тем, кто остался, предоставляется помощь.

 
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