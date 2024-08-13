Жителям региона настоятельно рекомендуется не публиковать личные данные своих попавших близких
Многие куряне сейчас утратили связь с родными и близкими.
Одновременно необходимо соблюдать осторожность. Противник активно использует любую доступную информацию в корыстных целях. Публикация персональных данных пропавших в открытых источниках может усугубить ситуацию.
Рекомендуется соблюдать меры цифровой безопасности и воздерживаться от размещения данных о своих близких в социальных сетях, телеграм-каналах и других публичных ресурсах. Центр информационно-психологических операций (ЦИПсО) активно собирает такие сведения для шантажа и распространения дезинформации.
Жителям региона настоятельно рекомендуется не публиковать личные данные, номера телефонов и документы своих близких в открытых источниках. Поиск следует проводить исключительно в закрытых чатах с проверенными участниками.
Для поиска пропавших можно обращаться по следующим номерам:
8-(800)-700-54-52 – горячая линия поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт»;
8-(800)-250-56-29 – горячая линия Российского Красного Креста. #оперштаб_46