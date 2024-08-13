Новая схема мошенничества

Мошенники, похищающие средства со счетов граждан, начали тестировать новую, очень сложную и убедительную для жертв схему с использованием портала «Госуслуги» и приложения для электронной подписи «Госключ».

Об этом сообщили эксперты платформы «Народного фронта» «Мошеловка».Схема многоступенчатая. Сначала аферисты получают доступ к личному кабинету жертвы на «Госуслугах». Затем загружают поддельную нотариальную доверенность на распоряжение всеми счетами человека в специальный раздел «Госуслуг» для подписания документов в «Госключе». Жертве приходит уведомление о том, что нужно подписать документ.Далее звонит якобы сотрудник органов, который убеждает, что все счета скомпрометированы, поэтому надо срочно подписать доверенность, чтобы он смог спасти деньги. Перепуганная жертва торопится сделать, как рекомендует «сотрудник органов», и тем самым запускает вторую часть схемы.Ему снова звонит сотрудник, но уже «настоящий», и сообщает, что человек стал жертвой мошенников. И они после подписания доверенности получили доступ ко всем счетам, поэтому средства с них нужно незамедлительно перевести на безопасный счет.