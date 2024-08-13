Найти пациента в лечебном учреждении можно по горячей линии

По этому номеру телефона с понедельника по пятницу с 08:00 до 17:00 можно узнать о нахождении пациентов в лечебных учреждениях.Следует обратить внимание на то, что оператор может лишь сообщить, в каком именно стационаре на лечении находится человек. Информация о его состоянии в интересах пациента может быть предоставлена только при личном обращении в медицинское учреждение при предъявлении подтверждающих родство документов.Также открывают круглосуточную бесплатную горячую линию психологической помощи для жителей Курской области, которым требуется профессиональная помощь.Номер телефона горячей линии 8-800-707-60-17. Специалисты на линии также окажут поддержку врачам и психологам, которые работают с пациентами.Кроме того, жители Курской области могут круглосуточно получить одну бесплатную онлайн-консультацию терапевта или педиатра. Для этого нужно на главной странице сайта или приложения СберЗдоровье в блоке «Есть промокод?» ввести «VMESTE24».