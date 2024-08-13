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Найти пациента в лечебном учреждении можно по горячей линии

На базе Курской областной больницы работает горячая линия Минздрава Курской области 8 (4712) 54-00-25.

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По этому номеру телефона с понедельника по пятницу с 08:00 до 17:00 можно узнать о нахождении пациентов в лечебных учреждениях.

  Следует обратить внимание на то, что оператор может лишь сообщить, в каком именно стационаре на лечении находится человек. Информация о его состоянии в интересах пациента может быть предоставлена только при личном обращении в медицинское учреждение при предъявлении подтверждающих родство документов.

Также открывают круглосуточную бесплатную горячую линию психологической помощи для жителей Курской области, которым требуется профессиональная помощь.

Номер телефона горячей линии 8-800-707-60-17. Специалисты на линии также окажут поддержку врачам и психологам, которые работают с пациентами.

  Кроме того, жители Курской области могут круглосуточно получить одну бесплатную онлайн-консультацию терапевта или педиатра. Для этого нужно на главной странице сайта или приложения СберЗдоровье в блоке «Есть промокод?» ввести «VMESTE24». 
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