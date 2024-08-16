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Курянам поступают звонки от мошенников

На ул. К.Зеленко завершается реконструкция теплосетей

Найти пациента в лечебном учреждении можно по горячей линии

Новая схема мошенничества

Жителям региона настоятельно рекомендуется не публиковать личные данные своих попавших близких