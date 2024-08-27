Курянам поступают звонки от мошенников
Сотрудники страховых компаний, как и любых других официальных организаций, никогда не запрашивают персональные данные.
Фото из официальной группы ВК Город Курск
Полис обязательного медицинского страхования — документ, подтверждающий право на бесплатную медицинскую помощь.
Он подлежит замене, если в нём есть ошибки, неточности или изменились личные данные, например, ФИО. В остальных случаях полис менять не надо.
При необходимости получения полиса ОМС жители Курской области могут обратиться в любой филиал МФЦ региона или подать заявление онлайн через портал госуслуг.