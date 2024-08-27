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Курянам поступают звонки от мошенников

Сотрудники страховых компаний, как и любых других официальных организаций, никогда не запрашивают персональные данные.

 
Фото из официальной группы ВК Город Курск

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Курянам поступают звонки от мошенников, которые рассказывают о замене полиса ОМС, пытаясь получить персональные данные. Если у вас пытаются выяснить серию и номер паспорта, СНИЛС, любые другие персональные данные, в том числе для доступа к «Госуслугам», сразу прекратите разговор.

Полис обязательного медицинского страхования — документ, подтверждающий право на бесплатную медицинскую помощь.

Он подлежит замене, если в нём есть ошибки, неточности или изменились личные данные, например, ФИО. В остальных случаях полис менять не надо.

При необходимости получения полиса ОМС жители Курской области могут обратиться в любой филиал МФЦ региона или подать заявление онлайн через портал госуслуг.
 

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