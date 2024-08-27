На Госуслугах доступны сервисы для помощи жителям Курской области
Госуслуги запустили сбор информации от пострадавших жителей Курской области.
Какие сервисы доступны
— Сбор информации о том, какие предметы первой необходимости нужны. В форме можно указать, каких товаров и лекарств не хватает, а также оставить заявку, если нужна помощь с транспортом или жильём.
— Поиск родных. Данные из заявок сверяются с информацией о выехавших. Так друг друга могут найти родственники, которые потеряли связь.
— Учёт выехавших. Те, кто самостоятельно покинул свои дома, могут сообщить о себе на Госуслугах. Так о выехавших узнают региональные власти, будет проще получить соцподдержку и найти близких.
— Сообщение о готовности к выезду. Жители приграничных районов могут оставить заявку, указав сколько людей и откуда готовы выехать. Госуслуги передадут информацию в оперштаб Курской области.
Какие выплаты можно оформить на Госуслугах
— выплата жителям пострадавших районов Курской области: gosuslugi.ru/kursk
— выплата пострадавшим при ЧС: gosuslugi.ru/600248/1/form
— выплата при утрате имущества: gosuslugi.ru/600182/1/form
— выплата за вред здоровью: gosuslugi.ru/600256/1/form
— выплата членам семьи погибшего при ЧС: gosuslugi.ru/600265/1/form
Вся информация о помощи жителям Курской области, контакты и инструкции на случай экстренных ситуаций — на Госуслугах: gosuslugi.ru/122kursk