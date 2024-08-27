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Большая часть школ Курской области перешли на дистанционное обучение

В Курской области большинство учеников в приграничных районах выбрали дистанционное обучение. 
Фото с официальной сайта "Телекомпания "ТАКТ"

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Новый учебный год в Курской области начнется 2 сентября. В дистанционном формате будут работать школы в приграничных районах, Курске, Курчатове, Железногорске, а также те, где развернуты пункты ПВО. Смешанный формат обучения будет организован в шести муниципалитетах, прилегающих к районам отселения. Очно учиться будут около 40 тысяч школьников.
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