Большая часть школ Курской области перешли на дистанционное обучение

В Курской области большинство учеников в приграничных районах выбрали дистанционное обучение.

Из почти 14 тысяч школьников заявления об отчислении подали только 286 человек, которые переехали в другие школы.Новый учебный год в Курской области начнется 2 сентября. В дистанционном формате будут работать школы в приграничных районах, Курске, Курчатове, Железногорске, а также те, где развернуты пункты ПВО. Смешанный формат обучения будет организован в шести муниципалитетах, прилегающих к районам отселения. Очно учиться будут около 40 тысяч школьников.