Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Железобетонные укрытия на остановках оснащаются медицинскими аптечками

Совместно с Минздравом Курской области железобетонные укрытия на остановках общественного транспорта оснащаются медицинскими аптечками.


 

Читайте также

Специалисты управления по делам ГО и ЧС разместят на них информационные плакаты для населения с экстренными телефонами и правилами оказания первой помощи.

По поручению врио губернатора Алексея Смирнова главы приграничных районов, сотрудники районных администраций и главы сельсоветов работают в окружных администрациях Курска. Так они находятся на постоянной связи с курянами, вынужденно покинувшими свои дома в приграничье: работают в ПВР и ведут личный приём граждан.

 Администрация Центрального округа (Беловский, Большесолдатский, Кореневский, Суджанский районы) — улица Александра Невского, 5, 70-22-94;
 Администрация Сеймского округа — улица Парковая, 1, 37-01-01;
 Администрация Железнодорожного округа (Глушковский район) — улица Станционная, 15, 26-10-54.


 
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

С 29 августа въезд в Курчатов возможен только по пропускам

Порядок зачисления переселенцев в школы Курска

Сеймский и Железнодорожный округа останутся без света

«Поезд здоровья» принял первых пациентов в ПВР

В Курчатове продолжается ликвидация исторически сложившейся свалки