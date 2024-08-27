Железобетонные укрытия на остановках оснащаются медицинскими аптечками
Совместно с Минздравом Курской области железобетонные укрытия на остановках общественного транспорта оснащаются медицинскими аптечками.
По поручению врио губернатора Алексея Смирнова главы приграничных районов, сотрудники районных администраций и главы сельсоветов работают в окружных администрациях Курска. Так они находятся на постоянной связи с курянами, вынужденно покинувшими свои дома в приграничье: работают в ПВР и ведут личный приём граждан.
Администрация Центрального округа (Беловский, Большесолдатский, Кореневский, Суджанский районы) — улица Александра Невского, 5, 70-22-94;
Администрация Сеймского округа — улица Парковая, 1, 37-01-01;
Администрация Железнодорожного округа (Глушковский район) — улица Станционная, 15, 26-10-54.