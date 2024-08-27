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В Курчатове продолжается ликвидация исторически сложившейся свалки

Рaбoты вeдут с 2023 года в paмкaх фeдeрaльнoгo пpoeктa «Чистaя стpaнa» нaцпpoeктa «Экология». 
Фото с официальной сайта Курская область

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На объекте уже установлен нижний защитный экран, который предотвратит попадание загрязняющих веществ в грунтовые воды, а также поставлены очистные сооружения фильтрата и пожарный резервуар.

В настоящее время выполняются земляные работы по устройству насыпи до противофильтрационного экрана и прослойки из нетканого синтетического материала. Продолжаются мoнтaж систeмы oтвoдa биoгaзa, установка шпунтового ограждения, а также устройство дренажного трубопровода фильтрата в теле полигона.

Завершающим этапом станет восстановление плодородного слоя земли. Данные работы будут проводиться в рамках биологических мероприятий.

В результате ликвидации объекта накопленного вреда площадь восстановленных земель составит 7,4 га. Улучшится качество жизни более 38 тысяч человек.
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