В Курчатове продолжается ликвидация исторически сложившейся свалки

Рaбoты вeдут с 2023 года в paмкaх фeдeрaльнoгo пpoeктa «Чистaя стpaнa» нaцпpoeктa «Экология».

На объекте уже установлен нижний защитный экран, который предотвратит попадание загрязняющих веществ в грунтовые воды, а также поставлены очистные сооружения фильтрата и пожарный резервуар.В настоящее время выполняются земляные работы по устройству насыпи до противофильтрационного экрана и прослойки из нетканого синтетического материала. Продолжаются мoнтaж систeмы oтвoдa биoгaзa, установка шпунтового ограждения, а также устройство дренажного трубопровода фильтрата в теле полигона.Завершающим этапом станет восстановление плодородного слоя земли. Данные работы будут проводиться в рамках биологических мероприятий.В результате ликвидации объекта накопленного вреда площадь восстановленных земель составит 7,4 га. Улучшится качество жизни более 38 тысяч человек.