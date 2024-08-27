Сеймский и Железнодорожный округа останутся без света
В связи с проведением плановых работ в электрических сетях будет отключение электроэнергии по следующим улицам:
С 2 сентября - 6 сентября с 9.00 до 16.00
ул.1-я Прогонная, № 6-42
С 3.09.2024-06.09.2024 с 9.30 до 15.30
ул. Окружная (полностью)
ул. Сельская (полностью)
пер-к 1-ый Центральный (полностью)
пер-к 2-ой Центральный (полностью)
ул. Жасминная, № 1-24
ул. Ромашковая, № 1-52
ул. Колокольчиковая, № 1-52
ул. Басьяновская, № 1-52
ул. Малая (полностью)
Тел. для справок: 37-31-28
В Железнодорожном округе:
С 9 сентября по 6 сентября 9.30 до 16.00
ул. Вокзальная, № 29-39
ул. Первомайская,№ 1-17
ул. Первомайский пер.,№ 1-19, 2-20
ул. Профсоюзная,№ 30-54
04.09.2024 с 13.30 до 16.00
ул. Борзеновская, № 78-98, 69-91
ул.1-й Стрелецкий пер., № 2-26, 1-31
5 сентября с 13.30 до 16.00
ул.8 Марта, № 2-62, № 68-78,
ул. Калинина, № 45-59, 48-64
ул. Козлова, № 2-34, 1-37
ул. Коммунальная, № 24-46, 23-47
ул.2-я Воронежская, № 3-15, 4-12
ул.1-я Воронежская, № 4-32, 1-29
ул.2-я Путейская, №3-29, 4-24
Тел. для справок: 26-32-10