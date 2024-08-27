Сеймский и Железнодорожный округа останутся без света

В связи с проведением плановых работ в электрических сетях будет отключение электроэнергии по следующим улицам:





В Сеймском округе:С 2 сентября - 6 сентября с 9.00 до 16.00ул.1-я Прогонная, № 6-42С 3.09.2024-06.09.2024 с 9.30 до 15.30ул. Окружная (полностью)ул. Сельская (полностью)пер-к 1-ый Центральный (полностью)пер-к 2-ой Центральный (полностью)ул. Жасминная, № 1-24ул. Ромашковая, № 1-52ул. Колокольчиковая, № 1-52ул. Басьяновская, № 1-52ул. Малая (полностью)Тел. для справок: 37-31-28В Железнодорожном округе:С 9 сентября по 6 сентября 9.30 до 16.00ул. Вокзальная, № 29-39ул. Первомайская,№ 1-17ул. Первомайский пер.,№ 1-19, 2-20ул. Профсоюзная,№ 30-5404.09.2024 с 13.30 до 16.00ул. Борзеновская, № 78-98, 69-91ул.1-й Стрелецкий пер., № 2-26, 1-315 сентября с 13.30 до 16.00ул.8 Марта, № 2-62, № 68-78,ул. Калинина, № 45-59, 48-64ул. Козлова, № 2-34, 1-37ул. Коммунальная, № 24-46, 23-47ул.2-я Воронежская, № 3-15, 4-12ул.1-я Воронежская, № 4-32, 1-29ул.2-я Путейская, №3-29, 4-24Тел. для справок: 26-32-10