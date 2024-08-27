Порядок зачисления переселенцев в школы Курска
Дети из курского приграничья по решению законных представителей могут продолжать обучение в своей школе или в общеобразовательной организации города Курска в дистанционном формате.
Фото из официальной группы ВК Город Курск
За 29 ПВР закреплены 22 общеобразовательные организации Курска, работники которых сейчас туда выезжают, чтобы определить школы, где планирует обучаться каждый ребенок.
— Если родители выбирают для продолжения обучения ребенка школу в Курске, на месте заполняются заявление о приеме и согласие на обработку персональных данных. Далее вопросами зачисления занимаются сотрудники общеобразовательной организации, работающей с ПВР.
— Родители детей, прибывшие из небезопасных районов самостоятельно, обращаются лично в школу, находящуюся рядом с местом их временного проживания.
— Если у родителей при себе нет документов, подтверждающих обучение их ребенка в школе на приграничных территориях Курской области, работники образовательной организации в течение одного рабочего дня, с даты подачи заявления, получают подтверждение наличия обучающегося в информационной системе региона. В течение трех рабочих дней ребенок зачисляется в школу Курска на свободные места.
— Если ребенок прибыл с приграничной территории в сопровождении лица, не имеющего законного права представлять интересы несовершеннолетнего, рекомендуется принять ребенка в школу на основании заявления родственника или иного лица, заинтересованного в обеспечении права ребенка на получение образования.
Работает телефон «горячей линии» 8 (4712) 58-54-81.