Порядок зачисления переселенцев в школы Курска

Дети из курского приграничья по решению законных представителей могут продолжать обучение в своей школе или в общеобразовательной организации города Курска в дистанционном формате.

За 53 школами города закреплено 56 школ из приграничных районов, за гимназией № 4, школами № 58 и 62 — по две школы.За 29 ПВР закреплены 22 общеобразовательные организации Курска, работники которых сейчас туда выезжают, чтобы определить школы, где планирует обучаться каждый ребенок.— Если родители выбирают для продолжения обучения ребенка школу в Курске, на месте заполняются заявление о приеме и согласие на обработку персональных данных. Далее вопросами зачисления занимаются сотрудники общеобразовательной организации, работающей с ПВР.— Родители детей, прибывшие из небезопасных районов самостоятельно, обращаются лично в школу, находящуюся рядом с местом их временного проживания.— Если у родителей при себе нет документов, подтверждающих обучение их ребенка в школе на приграничных территориях Курской области, работники образовательной организации в течение одного рабочего дня, с даты подачи заявления, получают подтверждение наличия обучающегося в информационной системе региона. В течение трех рабочих дней ребенок зачисляется в школу Курска на свободные места.— Если ребенок прибыл с приграничной территории в сопровождении лица, не имеющего законного права представлять интересы несовершеннолетнего, рекомендуется принять ребенка в школу на основании заявления родственника или иного лица, заинтересованного в обеспечении права ребенка на получение образования.Работает телефон «горячей линии» 8 (4712) 58-54-81.