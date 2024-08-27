С 29 августа въезд в Курчатов возможен только по пропускам
В связи с угрозой диверсий со стороны ВСУ, в Курчатовском районе вводятся дополнительные меры безопасности.
Фото с официальной сайта "Телекомпания "ТАКТ"
С 29 августа въезд в Курчатов возможен только по пропускам. Право на въезд получат: жители города, сотрудники предприятий и организаций Курчатова, а также строители АЭС-2. Транзитный проезд через территорию района будет запрещен.
Оформить пропуск можно в администрациях Курчатова и Курчатовского района, а также в Курском МФЦ на ул. Энгельса. Сотрудники администраций будут дежурить на блокпостах ежедневно с 7:00 до 17:00 для выдачи разрешений на въезд.