В связи с угрозой диверсий со стороны ВСУ, в Курчатовском районе вводятся дополнительные меры безопасности.

Несмотря на то, что безопасность Курской АЭС максимально обеспечена, доступ в район будет ограничен.С 29 августа въезд в Курчатов возможен только по пропускам. Право на въезд получат: жители города, сотрудники предприятий и организаций Курчатова, а также строители АЭС-2. Транзитный проезд через территорию района будет запрещен.Оформить пропуск можно в администрациях Курчатова и Курчатовского района, а также в Курском МФЦ на ул. Энгельса. Сотрудники администраций будут дежурить на блокпостах ежедневно с 7:00 до 17:00 для выдачи разрешений на въезд.