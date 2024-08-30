Бесплатную юридическую помощь могут получить жители приграничных территорий
Жители территорий, граничащих с зоной проведения СВО, могут получить бесплатную юридическую помощь.
В 13 субъектах России будут работать центры бесплатной юридической помощи региональных отделений Ассоциации. В их числе Курская область. Получить бесплатную юридическую помощь могут также участники СВО и члены их семей.
Помимо очных консультаций, все желающие могут обратиться на горячую линию по телефону 8 (800) 101-20-17 или оставить свой вопрос через чат-бот @MobilizationRfbot в мессенджере Telegram.