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Лента новостей / В регионе

Бесплатную юридическую помощь могут получить жители приграничных территорий

Жители территорий, граничащих с зоной проведения СВО, могут получить бесплатную юридическую помощь.

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В 13 субъектах России будут работать центры бесплатной юридической помощи региональных отделений Ассоциации. В их числе Курская область. Получить бесплатную юридическую помощь могут также участники СВО и члены их семей.

 Помимо очных консультаций, все желающие могут обратиться на горячую линию по телефону 8 (800) 101-20-17 или оставить свой вопрос через чат-бот @MobilizationRfbot в мессенджере Telegram.
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