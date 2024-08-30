Бесплатную юридическую помощь могут получить жители приграничных территорий

Жители территорий, граничащих с зоной проведения СВО, могут получить бесплатную юридическую помощь.

Ассоциация юристов России запустила проект «Правовая поддержка СВО», ставший победителем конкурса Фонда президентских грантов.В 13 субъектах России будут работать центры бесплатной юридической помощи региональных отделений Ассоциации. В их числе Курская область. Получить бесплатную юридическую помощь могут также участники СВО и члены их семей.Помимо очных консультаций, все желающие могут обратиться на горячую линию по телефону 8 (800) 101-20-17 или оставить свой вопрос через чат-бот @MobilizationRfbot в мессенджере Telegram.