Пиротехники МЧС России продолжают очистку территорий Курской области от взрывоопасных предметов
Ежедневно отрабатывается несколько заявок по обезвреживанию боеприпасов, запущенных ВСУ по населенным пунктам области.
Всего с начала работ специалистами МЧС России от взрывоопасных предметов очищено 18 гектаров, обнаружено и обезврежено более 290 опасных боеприпасов. Работы по обследованию объектов инфраструктуры, а также территории населенных пунктов продолжаются.
В ходе мониторинга превышения радиационного фона, а также превышений концентрация химически-опасных веществ на территории региона не зафиксировано.
Работа оперативных групп МЧС России по контролю экологической обстановки осуществляется круглосуточно.