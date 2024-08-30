Пиротехники МЧС России продолжают очистку территорий Курской области от взрывоопасных предметов

Ежедневно отрабатывается несколько заявок по обезвреживанию боеприпасов, запущенных ВСУ по населенным пунктам области.





За прошлые сутки сводным пиротехническим отрядом МЧС России было обследовано 2 населенных пункта в одном из районов приграничья. При проверке обнаружены и обезврежены 136 взрывоопасных предметов.Всего с начала работ специалистами МЧС России от взрывоопасных предметов очищено 18 гектаров, обнаружено и обезврежено более 290 опасных боеприпасов. Работы по обследованию объектов инфраструктуры, а также территории населенных пунктов продолжаются.В ходе мониторинга превышения радиационного фона, а также превышений концентрация химически-опасных веществ на территории региона не зафиксировано.Работа оперативных групп МЧС России по контролю экологической обстановки осуществляется круглосуточно.