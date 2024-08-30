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Лента новостей / В регионе

Пиротехники МЧС России продолжают очистку территорий Курской области от взрывоопасных предметов

 Ежедневно отрабатывается несколько заявок по обезвреживанию боеприпасов, запущенных ВСУ по населенным пунктам области.

 

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За прошлые сутки сводным пиротехническим отрядом МЧС России было обследовано 2 населенных пункта в одном из районов приграничья. При проверке обнаружены и обезврежены 136 взрывоопасных предметов.

Всего с начала работ специалистами МЧС России от взрывоопасных предметов очищено 18 гектаров, обнаружено и обезврежено более 290 опасных боеприпасов. Работы по обследованию объектов инфраструктуры, а также территории населенных пунктов продолжаются.

В ходе мониторинга превышения радиационного фона, а также превышений концентрация химически-опасных веществ на территории региона не зафиксировано.

Работа оперативных групп МЧС России по контролю экологической обстановки осуществляется круглосуточно.


 
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