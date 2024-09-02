Металлоинвест пополнил парк техники Михайловского ГОКа тремя БелАЗами различной тоннажности

На Михайловском ГОКе им. А.В. Варичева, входящем в компанию «Металлоинвест», приступили к работе сразу три новых карьерных самосвала БелАЗ различной тоннажности: 220-ти, 30-ти и 45-тонный.

Автосамосвалы приобретены в рамках инвестиционной программы Металлоинвеста по обновлению техники и повышению эффективности производства.«Новый 220-тонный БелАЗ вместе с высокопроизводительными экскаваторами способен эффективно выполнять задачу по транспортировке больших объемов горной массы из одной точки карьера в другую, – отметил главный инженер автотракторного управления МГОКа Сергей Рогожкин. – Самосвалы грузоподъемностью 30 и 45 тонн будут перевозить готовую продукцию, доставлять щебень для устройства дорог и площадок для большегрузов в карьере, использоваться для других хозяйственных нужд».На БелАЗах установлены надежные и экономичные двигатели. Гидромеханическая передача позволяет выбрать оптимальный режим движения, а пневмогидравлическая подвеска обеспечивает плавность хода, высокую производительность и устойчивость техники. Автоматические системы контролируют давление в шинах и процесс смазки агрегатов, также машины имеют системы видеонаблюдения, пожаротушения с дистанционным включением.220-тонный БелАЗ – пятый по счёту на предприятии. По техническим характеристикам машина почти не отличается от своих «собратьев». За исключением того, что инженеры усилили жесткость рамы, на двигателе внутреннего сгорания заменили резиновые патрубки на силиконовые и увеличили ширину кузова почти на 70 сантиметров, чтобы предохранить груз от просыпей.Бригада водителей нового БелАЗа грузоподъемностью 220 тонн участвовала в сборке и обкатке самосвала, чтобы оценить технические возможности и использовать их в дальнейшей работе.«Начиная с разгрузки, сборки автомобиля, важно все пройти своими руками, узнать все узлы и агрегаты, – говорит водитель автоколонны № 1 автотракторного управления Михайловского ГОКа Роман Кузнецов. – Автомобили постоянно совершенствуются, оснащаются современными системами. Поэтому каждый болтик нужно самостоятельно поставить».Кабины новых БелАЗов комфортные, с хорошей герметизацией, низким уровнем шума и вибрации, с кондиционерами. Автомобили оснащены задними и боковыми видеокамерами, позволяющими полностью контролировать процесс движения. Всё это в комплексе обеспечивает высокую безопасность на дорогах карьера и удобство водителей.